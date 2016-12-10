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Горбатюк: события в Одессе 2 мая должна расследовать единая следственная группа

Суббота, 10 декабря 2016, 18:15

Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк настаивает на создании единой следственной группы для расследования массовых беспорядков в Одессе, приведших к гибели 48 человек 2 мая 2014 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе вечером 9 декабря, передает УНИАН.

Он пояснил, что расследование указанных событий осуществляется следственными органами различных правоохранительных структур. Непосредственно массовые беспорядки расследуют специалисты ГУ Нацполиции в Одесской области, правомерность действий правоохранителей во время беспорядков – Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, а расследование в отношении должностных лиц ГУ ГСЧС в области проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины.

"Это не совсем правильно с точки зрения построения работы по проведению комплексного расследования. Было бы важно все эти усилия объединить для того, чтобы максимально скоординировать свою деятельность", - подчеркнул Горбатюк.

Он отметил, что неоднократно обращался с данным предложением к вышестоящему руководству. Однако вопрос пока остается не решенным.

По его словам, следствие также устанавливает, имел ли место факт влияния на события в Одессе "какой-то третьей силы, в том числе, представителей других государств".

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры.

Темы: ОдессаГенпрокуратура
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