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НАБУ предлагает НАПК "бартер"

Суббота, 10 декабря 2016, 19:30

НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.

Об этом в интервью DT.UA заявил глава НАБУ Артем Сытник.

По его словам, в структуре бюро для представителей НАПК созданы рабочие места для работы с базами данных, но в агентстве требуют возможности получать доступ к информации НАБУ самостоятельно.

"Мы хотим (а это еще и предусмотрено законом), чтобы они отправили своих сотрудников, которые получили ключи доступа и входили бы как работники НАПК в командировки в НАБУ. Мы отвечаем за сохранность персональных данных, и каждый вход в базу данных фиксируется. Мы их зовем, но они хотят, чтобы доступ к этим базам мы "протащили" в НАПК. Сами они сейчас не имеют возможности проводить эти проверки, а мы говорим, что самый эффективный способ проверок - использование этих баз", - отметил Сытник.

Глава бюро публично обратился к НАПК с призывом обеспечить ему возможность полного доступа к декларациям.

"Я хотел бы публично заявить, что мы предоставляем им рабочие места и базы, но пусть они дадут возможность реализовать наши компетенции по декларациям. Потому что мы имеем доступ к электронной декларации на сайте НАПК в таком же виде, как обычный гражданин. Поверьте, это отнюдь не способствует работе", - подчеркнул он.

Ранее Сытник заявлял, что Нацагентство по предупреждению коррупции не предоставило Национальному антикоррупционном бюро полного доступа к электронным декларациям чиновников.

В то же время, НАБУ открыло три уголовных производства на основании анализа электронных деклараций. Как сообщает пресс-служба НАБУ, открыты уголовные производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) в отношении двух народных депутатов и одного судьи.

Темы: НАБУНАПК
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