Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На админгранице от РФ требовали вернуть Крым и освободить политзаключенных

Суббота, 10 декабря 2016, 20:51

Возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с Крымом состоялась акция "Крым – территория бесправия", посвященная международному дню прав человека.

Как сообщает "Крым.Реалии", представители общественности прошли шествием к административной границе с украинскими и крымскотатарскими флагами, в руках присутствующие несли портреты погибших, без вести пропавших во время оккупации Крыма, а также портреты политических заключенных.

Возле КПВВ состоялся митинг, в ходе которого, в частности, глава регионального меджлиса Херсонской области Ленур Люманов зачитал текст обращения Меджлиса крымскотатарского народа. Перед присутствующими выступил и член Меджлиса Эскендер Бариев.

Участники мероприятия скандировали "Свободу политзаключенным!", "Верните отцов детям!", "Верните Крым!", и так далее.

Затем собравшиеся посетили территорию проведения акции по гражданской блокаде Крыма, где был организован просмотр документального фильма и семинара по правозащитной тематике.

Международный день прав человека отмечается каждый год 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

До 2014 года в Симферополе в этот день ежегодно проходил митинг с требованием восстановления прав крымских татар, как коренного народа Крыма. После аннексии Крыма российские власти запретили проведение этих собраний.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: