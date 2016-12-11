АТО: 70 обстрелов, боевики били из запрещенного оружия

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 70 раз обстреливали позиции украинских сил на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Больше всего обстрелов было на Мариупольском направлении.

"Из артиллерии 152 и 122 миллиметра оккупанты обстреляли Водяное, Широкино, Лебединское, Талаковку, а из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Красногоровку, Лебединское, Гнутово, Марьинку и Павлополь. По Широкино огонь вел и танк", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Новотошковку. Из минометов они били по Новозвановке, Троицкому и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Лопаскино, Попасной, Новоалександровке.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов сепаратисты вели огонь вблизи Луганского, а в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.