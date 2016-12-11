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Боевиков ИГИЛ выбили из сирийской Пальмиры

Воскресенье, 11 декабря 2016, 08:55

По данным наблюдателей, массированные авиаудары российских военно-воздушных сил заставили боевиков "Исламского государства" (ИГ) оставить сирийскую Пальмиру.

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство AFP.

"Интенсивные российские бомбардировки с прошлой ночи заставили ИГ выйти из Пальмиры, спустя несколько часов после того как джихадисты отвоевали контроль над городом", - заявил руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

По его словам, в результате авиаударов большое количество боевиков погибло.

В то же время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков "Исламского государства".

По данным оборонного ведомства РФ, уничтожено 11 единиц танков и боевых машин пехоты, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль и более 300 боевиков.

"В течение прошедшей ночи при активной поддержке авиации ВКС России сирийские правительственные войска отразили все атаки террористов на Пальмиру. Атакующие боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, террористы ИГ начали атаку на город 8 декабря, захватив территорию на северо-запад от Пальмиры, в частности часть газовых и нефтяных месторождений, расположенных на этой территории.

Пальмира почти год находилась под контролем боевиков ИД - с мая 2015 по март 2016-го. За это время исламисты разрушили и разграбили часть античных памятников. В конце марта сирийская армия освободила старинный город от исламистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
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