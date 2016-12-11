АТО: трое военных погибли, двое ранены

В результате боевых действий за прошедшие сутки трое украинских военных погибли, двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли. Это произошло в районе Красногоровки в результате вражеского минометного обстрела", - сказал он.

По словам Мотузяника, один боец получил ранения из-за минометного обстрела в районе Красногоровки, другой - в результате боевых действий возле Верхнеторецкого.

Представитель Минобороны отметил, что после трех суток относительного уменьшения вооруженных провокаций в субботу зафиксировано резкое увеличение обстрелов со стороны боевиков, в том числе на Луганском и Мариупольском направлениях.

"Враг активно применяет тяжелое вооружение как днем, так и ночью", - добавил он.

Мотузяник подчеркнул, что боевики вновь нарушили режим перемирия в районе Станицы Луганской.

"Это является дерзким нарушением договоренностей по разведению сил и средств в этом районе. Из-за постоянных вражеских провокаций украинская армия продолжает стоять на своих рубежах для безопасности мирных жителей городов", - подчеркнул он.

Украинская правда