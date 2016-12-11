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На Харьковщине погиб 54-летний демобилизованный

Воскресенье, 11 декабря 2016, 15:08

В Харьковской области открыто уголовное производство по статье "Убийство" по факту обнаружения тела 54-летнего демобилизованного из воинской части.

Об этом сообщили в управлении полиции Харьковской области.

Отмечается, что 10 декабря в полицию обратился местный житель, который сообщил об обнаружении тела.

"Вблизи с.Цаповка Золочевского района правоохранители обнаружили тело человека, одетого в камуфляжную одежду. Информация о данном факте передана в Военную прокуратуру Харьковской области. Установлена личность погибшего. Им оказался 54-летний житель Великобурлукского района. Мужчина в октябре текущего года был демобилизован из воинской части", - сообщили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Темы: Харьковская областьполиция
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