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ОПОРА: На выборах в общинах - агитация, "черный пиар" с Царевым и другие нарушения

Воскресенье, 11 декабря 2016, 21:52

На выборах в местных общинах в Днепропетровской области наблюдатели зафиксировали случаи присутствия агитматериалов, процедурные нарушения, и "черный пиар".

По псообщению "Опоры", в с.Аулы Криничанского района в день голосования на выборах в объединенных территориальных общинах обнаружили, что на доске объявлений размещены печатные агитационные материалы двух кандидатов на пост главы Аульского поселкового совета.

"Агитматериалы были расположены рядом с Аульской поселковой избирательной комиссией и УИК №121782, никто из членов комиссий не отреагировал на нарушения. Наблюдатели составили акт, комиссия отреагировала и нарушения были устранены", - говорится в сообщении.

Наблюдатели также зафиксировали печатные материалы без выходных данных с "черным пиаром" против кандидата на должность поселкового головы Криничанской ОТГ Галины Филимоновой, где она изображена вместе с экс-депутатом ВР, сепаратистом Олегом Царевым.

 

Также было зафиксировано недостаточное количество кабинок и урн для голосования на УИК Божедаровской ОТГ (Никопольский р-н), в частности на УИК №120191 (средняя) были 3 кабинки и 3 ящика голосования, УИК №120188 (большая) - 2 ящика и 2 кабинки, на УИК №120187 (большая) - 6 кабинок и 3 ящика.

Во время подсчета голосов на УИК №120187 (пгт. Божедаровка, Днепропетровская область) исчез свет, комиссия в это время подсчитывала бюллетени на должность главы объединенной территориальной общины.

"На несколько минут подсчет прекратили, но благодаря тому, что у наблюдателей и некоторых членов комиссии были фонарики, при их свете подсчет продолжают. По имеющейся информации, освещение исчезло во всей Божедаровке и пока неизвестно, когда возобновится", - отметили в "Опоре" .

 

В Волынской области по состоянию на 19:00 были зафиксированы массовые случаи появления избирателей на участках без паспортов; на одном из участков выявлен бюллетень, в котором кандидаты расположены не в алфавитном порядке.

В частности, на участке №070670 с.Галузия появление местных жителей без паспортов приобрело массовый характер. Члены избирательной комиссии сначала были готовы выдавать таким избирателям бюллетени, но после замечания наблюдателя отказались это делать.

В Черниговской области на УИК №740320 члены комиссии прежде не проставили номер участка на избирательных бюллетенях, хотя согласно законодательству должны были сделать это во время приема бюллетеней.

По данным наблюдателей, вписывая номер участка, члены комиссии нередко путались и отмечали различные номера, а при выдаче бюллетеней члены комиссии отмечают у них номер избирателя в списке избирателей.

Также в "Опоре" сообщили данные о явке избирателей по состоянию на 20:00.

 

Как известно, 11 декабря проходят выборы местных советов и глав в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей, 3 из них являются городскими , 13 - поселковыми, 25 - сельскими общинами.

Украинская правда 

Темы: виборы
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