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Самая высокая явка на выборах в ОТГ на Волыни, самая низкая на Херсонщине

Понедельник, 12 декабря 2016, 02:05

Самая высокая явка избирателей на выборах в объединенных территориальных общинах была зафиксирована в Волынской области 65,20%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает Радио Свобода.

Как свидетельствуют данные гражданской сети, в Ровенской области явка избирателей составила 61, 25%, в Тернопольской - 45,20%, в Винницкой - 57,69%, в Одесской - 49,37%, в Запорожской - 42,77%, в Харьковской - 38,39%, в Полтавской - 51,20%, в Черниговской - 53,14%, в Днепропетровской - 40%, в Николаевской - 39,21%, в Черновицкой - 36% и Херсонской - 36,05%.

Наблюдатели сообщают о некоторых нарушениях во время избирательного процесса, в частности, на одном из участков в Херсонской области члены комиссии заполняли протокол карандашом, а в Винницкой на УИК №051206 приняли постановление о выдаче бюллетеней без паспортов, также комиссия не вела журнал регистрации присутствующих на участке.

11 декабря в Украине выбирали органы местной власти в 41 объединенной территориальной общине в 13 областях (3 - городские, 13 - поселковых и 25 - сельских общин).

Темы: виборыдецентрализация
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