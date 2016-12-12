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Британия: Россия - не партнер, а стратегический соперник Запада

Понедельник, 12 декабря 2016, 02:47
Британия: Россия - не партнер, а стратегический соперник Запада

Западным странам не следует рассматривать Россию как равноправного партнера.

Об этом министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил в интервью BBC.

Этому комментарию предшествовал ряд назначений, сделанных избранным президентом США Дональдом Трампом и свидетельствующих о том, что новая администрация в Вашингтоне может наладить более теплые отношения с Владимиром Путиным.

В частности, ожидается, что Трамп назначит на должность госсекретаря исполнительного директора компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона и, таким образом, этот важный пост займет человек, имеющий тесные связи с российскими властями и даже награжденный российским Орденом дружбы.

Все это сильно беспокоит ряд европейских союзников США, особенно некоторые страны Восточной Европы.

"Я готов работать с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом, противостоять российской агрессии в отношении НАТО, снижать напряженность в отношениях с Москвой, продолжать, как я уже ранее говорил, сотрудничество с Россией с целью урегулирования ситуации в Сирии", - сказал Фэллон.

"Но это не значит, что мы должны относиться к России на равных. Россия - это стратегический соперник Запада, и мы должны осознавать это", - подчеркнул министр.

Темы: ВеликобританияРосcия
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