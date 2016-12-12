Нетаньяху хочет договориться с Трампом об отмене иранской сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом об отмене ядерного соглашения с Ираном.

Об этом пишет BBC.

В интервью американскому телеканалу Си-би-эс израильский премьер сказал, что у него есть как минимум пять вариантов расторжения этой сделки. Подробностей он не уточнил.

Нетаньяху добавил, что у него было немало разногласий с президентом Бараком Обамой, самое известное из которых касалось именно Ирана - Обама стремился заключить ядерную сделку с Тегераном, несмотря на возражения израильского премьера.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил на прошлой неделе, что не позволит Трампу разорвать соглашение, подписанное Ираном и шестью странами в июле 2015 года.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп резко критиковал сделку с Ираном. В сентябре 2015 года во время выступления перед сторонниками он назвал это соглашение "худшей сделкой, которая когда-либо заключалась".

Нетаньяху также критикует договоренности с Ираном. По его мнению, соглашение не препятствует созданию ядерной бомбы в Иране, а, напротив, способствует этому.

Ядерная сделка с Ираном предусматривает, что Тегеран гарантирует отказ от разработок ядерного оружия, избавляется от большей части ядерного топлива и обеспечивает допуск инспекторов МАГАТЭ на атомные объекты.

Запад взамен снимает с Ирана санкции, связанные с подозрениями в разработке ядерного оружия.