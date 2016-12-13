АТО: 42 обстрела, боевики били на всех направлениях

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 42 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы из 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Талаковке, Широкино. Из гранатометов били по Марьинке. По Широкино и Павлополю огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Крымское, Новоалександровку, Новозвановку, Лопаскино, Золотое, Троицкое, Сизое. По Новозвановке огонь вели также из артиллерии.

На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. Зайцево обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.