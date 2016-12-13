В РФ в поезде Москва-Киев ищут взрывчатку

Силовики во вторник утром проверяют поезд сообщением Москва — Киев на Киевском вокзале в центре Москвы после анонимного сообщения о взрывном устройстве.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Кинологи проверяют вагоны поезда Москва — Киев после звонка с угрозой взрыва. Есть вероятность, что звонил опаздывающий на поезд пассажир — если это так, ему будет грозить статья УК РФ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на вокзал уже прибыли сотрудники всех экстренных служб, включая полицию и спасателей.