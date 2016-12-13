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В Кремле назвали нового госсекретаря США "солидным человеком"

Вторник, 13 декабря 2016, 15:20

В Кремле заявили, что выбранный Дональдом Трампом госсекретарь США Рекс Тиллерсон солидный и профессиональный человек, который имеет хорошие отношения с президентом РФ и другими российскими представителями.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российский "Интерфакс".

"У российских представителей, не только у президента, хорошие деловые отношения с этим человеком, и всеми он воспринимается как весьма солидная фигура со своими взглядами и точками зрения", – сказал Ушаков.

Он напомнил о награждении Тиллерсона российским Орденом Дружбы.

"Солидный и очень профессиональный человек", – добавил он.

Отвечая на вопрос, увеличит ли это назначение шансы на восстановление двусторонних отношений, Ушаков сказал: "Мы хотим выйти из этого кризисного состояния, которое не удовлетворяет, как мы считаем, российскую сторону и американскую сторону – нелепое состояние, которое сложилось между двумя великими державами".

Ушаков заверил, что Россия готова пройти свою часть пути.

"Посмотрим, как будет действовать новая администрации (США). Новой команде нужно не только где-то рассесться, но и вначале ещё пройти "сито" сената. Это тоже не так просто", – сказал Ушаков.

Как известно, избранный президент США Дональд Трамп выбрал главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Corp Рекса Тиллерсона, известного своими пророссийскими заявлениями, следующим госсекретарем США.

Темы: РосcияСША
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