Аудит Минобороны проверят международные эксперты

Представители руководящего состава Министерства обороны Украины, структурных подразделений и Генерального штаба ВСУ обсудили с иностранными экспертами возможность проведения оценки внутреннего аудита МОУ международными специалистами.



Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу Минобороны.



"Международные эксперты проведут внешнюю оценку внутреннего аудита Министерства обороны Украины. Проведение этой оценки предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем Украины", – говорится в сообщении.



Отмечается, что Министерство обороны станет первым центральным органом исполнительной власти, где будет осуществлена такая процедура.