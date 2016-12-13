Аудит Минобороны проверят международные эксперты
Вторник, 13 декабря 2016, 16:12
Представители руководящего состава Министерства обороны Украины, структурных подразделений и Генерального штаба ВСУ обсудили с иностранными экспертами возможность проведения оценки внутреннего аудита МОУ международными специалистами.
Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу Минобороны.
"Международные эксперты проведут внешнюю оценку внутреннего аудита Министерства обороны Украины. Проведение этой оценки предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство обороны станет первым центральным органом исполнительной власти, где будет осуществлена такая процедура.