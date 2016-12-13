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Боевики применяют минометы и гранатометы – пресс-центр АТО

Вторник, 13 декабря 2016, 17:42

Пророссийские боевики продолжают использовать 120 и 82-миллиметровые минометы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С нуля часов и до 18 оккупанты значительно уменьшили активность обстрелов во всех направлениях. И все же применяли 120 и 82-миллиметровые минометы дважды обстреливая Крымское, что на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

"На Донецком - с 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Луганскому, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке", - сообщили в пресс-центре.

В то же время указывается, что под огонь гранатометов попала Марьинка, что на Мариупольском направлении.

Всего было 5 обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассбоевые действия
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