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Путин пожаловался Меркель на отсутствие договоренности с Украиной по газу

Вторник, 13 декабря 2016, 21:26

Президент России Владимир Путин обеспокоен в связи с тем, что до сих пор нет договоренностей с Украиной о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне.

Об этом говорилось в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласно информации пресс-служба Кремля, лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

"Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Европу", - говорится в заявлении Кремля по результатам разговора.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы, которые касаются конфликта на Донбассе, а также ситуации в Сирии.

Украинская правда

Темы: РосcияПутинМеркельгаз
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