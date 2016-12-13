Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что воевал против Украины

Вторник, 13 декабря 2016, 22:32

Белокуракинский райсуд Луганской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина России за участие в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, следствие доказало, что россиянин, получив в составе Вооруженных Сил Российской Федерации навыки ведения боевых действий в Чечне, в декабре 2014 года прибыл в Украину, где вступил в незаконное вооруженное формирование "Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского" террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в ГПУ, мужчина воевал на стороне боевиков "ЛНР" до августа 2015 года.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: