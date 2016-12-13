Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что воевал против Украины

Белокуракинский райсуд Луганской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина России за участие в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, следствие доказало, что россиянин, получив в составе Вооруженных Сил Российской Федерации навыки ведения боевых действий в Чечне, в декабре 2014 года прибыл в Украину, где вступил в незаконное вооруженное формирование "Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского" террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в ГПУ, мужчина воевал на стороне боевиков "ЛНР" до августа 2015 года.

Украинская правда