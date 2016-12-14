Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коболев рассказал, когда газ может подешеветь

Среда, 14 декабря 2016, 01:07

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение цены на газ для всех категорий потребителей в случае победы в судебных тяжбах с российским Газпромом.

Об этом в эфире телеканала новостей "24" сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

"Если в рамках купли-продажи газа доказать нашу позицию, это будет означать снижение справедливой цены на газ по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех", - сказал Коболев.

Выигрыш в рамках контракта на транзит газа будет означать для Нафтогаза компенсацию за прошедший период, когда Украина недополучила средства за поставки российского газа в страны Европейского Союза.

"Эти деньги придут Нафтогаз и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться", - отметил он.

Напомним, в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма 25 сентября начался процесс по иску НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому".

Как известно, в первом иске НАК "Нафтогаз" против "Газпрома" содержались претензии на сумму около 6 млрд долларов. "Нафтогаз" требовал пересмотра цену на российский природный газ, которая была закреплена контрактом купли-продажи от 19 января 2009 года.

Второй иск "Нафтогаз" против "Газпрома" украинская компания подала в Стокгольмский арбитраж 13 октября 2014. Сумма претензий за предоставленные российской стороной объемы газа для транзита НАК тогда оценил в 3,2 млрд долларов.

Напомним, сумма требований НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет 14,23 млрд долларов.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

Как сообщалось, "Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на поставку газа в конце 2016 года - начале 2017, на транзит - в конце января 2017 года.

Темы: НефтегазГазпромгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Нефтегаз
Реструктуризация дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза" вышла на финишную прямую
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: