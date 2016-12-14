Twitter Трампа может представлять угрозу нацбезопасности США - СМИ

В США растут опасения, что сообщения избранного президентом США Дональда Трампа в соцсети Twitter могут вызвать кризис национальной безопасности.

Пр этом пишет американское издание Politico.

"Специалисты по разведке и обороне считают, что пользование избранным президентом популярной и мощной сетью социальных медиа уже используется иностранными агентствами, чтобы проанализировать его личность, отследить его привычки и спрогнозировать, чего ждать от Трампа во главе американского правительства", - говорится в публикации.

"Мы никогда не имели президента, который бы так много распространял о себе, не только то, что он говорит, но их психологические тики в такой откровенной манере, и вы можете быть уверены, что иностранные деятели изучают это тоже", - сказал Питер Сингер эксперт по вопросам обороны и соавтор книги "Кибербезопасность и кибервойны".

Трамп, который предпочитает пользоваться мобильным телефоном больше, чем компьютером, очень привязан к своей учетной записи в Twitter (@realDonaldTrump), используя эту платформу, чтобы делиться своими мыслями даже глубокой ночью. Через несколько дней после его победы на выборах, он, как сообщается, был обеспокоен тем, что не сможет сохранить свой Android-телефон на посту президента.

В своем первом после избрания интервью Трамп заявил, что планирует сохранить за собой возможность вести собственную страницу в Твиттер, но обещал быть "очень сдержанным".