Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Под огонь тяжелой артиллерии попали Широкино и Бердянское

Среда, 14 декабря 2016, 06:53

За прошедшие сутки зафиксировано 15 обстрелов, боевики продолжают применять запрещеное Минскими соглашениями вооружение на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, российско-оккупационные войска применяли 120 и 82-миллиметровые минометы обстреливая Крымское, что на Луганском направлении. Также, из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Луганскому и Новоалександровке, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Верхнеторецкому. По Луганскому огонь вел снайпер.

Под огонь 152 миллиметровой артиллерии попали позиции ВСУ в районе Бердянского, а 122 миллиметровой - Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Марьинку и Талаковка, что на Мариупольском направлении.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: