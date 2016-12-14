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АТО: Боевики стреляют с меньшей активностью, но на всех направлениях

Среда, 14 декабря 2016, 18:57

В среду пророссийские войска продолжили вести огонь по украинским позициям на всех направлениях, правда, с несколько меньшей активностью.

Как сообщает пресс-центр АТО, большинство обстрелов, как и раньше, пришлось на Мариупольское направление.

"Используя минометы различных калибров, оккупанты обстреливали наши позиции в районе Красногоровки, Лебединского и Широкино. Новотроицкое несколько раз подверглось обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Красногоровке огонь вел также снайпер", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Крымское, а на Донецком - из крупнокалиберных пулеметов, Луганское. Там же огонь вел снайпер.

"Также сегодня около 9 часов российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия неподалеку КПВВ Майорское. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще один был ранен", - напомнили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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