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ГПУ сообщает о задержании еще одного экс-"беркутовца"

Среда, 14 декабря 2016, 21:20

Генпрокуратура сообщает о задержании еще одного бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", которого подозревают в незаконном задержании активистов "Автомайдана".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, экс-спецназовца длительное время разыскивали за превышение власти и незаконное задержание по предварительному сговору с другими работниками "Беркута" 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского, сопровождавшееся насилием и повреждением 11 их автомобилей.

"Кроме того, задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы", - сообщили в ГПУ.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесены ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины - превышение власти по предварительному сговору группой лиц, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, которое сопровождалось насилием, либо угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и такими, что оскорбляют личное достоинство потерпевшего, действиями и повлекшие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Украинская правда

Темы: АвтомайданБеркутГенпрокуратура
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