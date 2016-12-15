Россияне больше всего доверяют армии, церкви и СМИ – социологи РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие структуры вызывают наибольшее доверие у россиян; на первом месте рейтинга оказалась армия.

Об этом сообщают в четверг РИА Новости.

Согласно исследованию, "наибольшую поддержку и одобрение деятельности, по сравнению с другими, граждане РФ по-прежнему выказывают армии (87,0%), а также Русской православной церкви (71,9%) и средствам массовой информации (65,4%)".

По данным российских социологов, меньше всего жители РФ доверяют судебной системе (37,2%), оппозиции (37%) и правоохранительным органам (31,4%).

"Наименьший показатель одобрения, на фоне остальных, по-прежнему у политической оппозиции, при этом доля положительных ответов (34,9%) ниже, чем доля отрицательных (37,0%)", – подчеркнули аналитики ВЦИОМ.

Отмечается, что опрос был проведен 10-11 декабря в 130 населенных пунктах России, объем выборки составил 1,6 тысячи человек.