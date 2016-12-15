Сущенко поблагодарил, что его не забывают
Четверг, 15 декабря 2016, 14:58
Журналист Роман Цимбалюк обнародовал видео с Романом Сущенко, сделанное в перерыве заседания апелляционного суда.
Сущенко благодарит журналистов за поддержку.
При этом сотрудники суда запрещают задавать вопросы Сущенко: "Не задаем вопросов", - резко обрывает кто-то вопросы журналистов.
По словам Цимбалюка, Сущенко не имел никаких иллюзий относительно российского правосудия.
"Удивляюсь его покою и выдержке", - добавил Цимбалюк.