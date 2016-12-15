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МИД: Закрытые суды по Сущенко в РФ - это психологическое давление

Четверг, 15 декабря 2016, 17:22

МИД требует от России немедленно освободить журналиста Романа Сущенко и заявляет протест против решения российского суда о продлении содержания под стражей журналиста.

Об этом говорится в комментарии МИД, распространенном в четверг.

"МИД выражает решительный протест в связи с решением Московского горсуда оставить без изменений постановление Лефортовского райсуда Москвы от 28 ноября 2016 о продлении до 30 января 2017 срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре этого года по сфабрикованным обвинениям", - говорится в комментарии.

МИД требует от российских властей немедленно прекратить этот правовой беспредел и освободить безосновательно задержанного Романа Сущенко.

"Настойчивый отказ судебной ветви российской власти в изменении меры пресечения на несвязанный с содержанием под стражей и дальнейшее проведение судебных слушаний в закрытом режиме свидетельствуют о продолжении психологического давления на гражданина Украины и политическую ангажированность российской судебной системы", - добавили в МИД.

Украинская правда

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