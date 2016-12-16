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Подозреваемый в организации путча в Черногории засветился на фото с Лавровым

Пятница, 16 декабря 2016, 04:02

Подозреваемый в заговоре с целью убийства премьер-министра Черноногории Мило Джукановича опубликовал фотографию, где он стоит рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Белград на этой неделе.

Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 декабря в Белграде возлагал венки у мемориала где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Второй мировой войны. Указанную фотографию, Неманья Ристич, который находится в розыске в Черногории, опубликовал в Instagram 13 декабря. На изображении Ристич стоит в нескольких шагах от Лаврова.

Неманья Рістіч крайній зліва
Неманья Ристич крайний слева

Как отмечает издание, присутствие Ристича так близко к российскому дипломату вызывает многочисленные вопросы, в том числе, как он смог пройти на территорию, которая строго охранялась в связи с визитом Лаврова.

Также возникает вопрос о сотрудничестве Сербии с Черногорией в расследовании неудачной попытки путча, в котором приняли участие двое российских граждан, более 20 граждан Сербии и Черногории и неидентифицированные члены пророссийской оппозиционной партии Черногории.

Напомним, 16 октября в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Как сообщалось, прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.

Позже стало известно, что организаторы неудавшегося путча в Черногории принимали участие в российской операции по организации оккупации Крыма.

Темы: ЧерногорияРосcия
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