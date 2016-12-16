24-летний прокурор оказался владельцем имущества на полмиллиона долларов

Прокурор Вышгородского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области Дмитрий Михайлик оказался владельцем дорогой столичной квартиры и дорогостоящего транспорта.

Об этом свидетельствует декларация прокурора за 2015 год, сообщают "Наші гроші".

Квартиру площадью 132 "квадрата" возле Оболонской набережной на столичном проспекте Героев Сталинграда прокурор купил в 2011 году, когда ему было 19 лет. Сейчас такие продают за $400 тыс. В декларации прокурор написал, что купил жилье за 671 тыс. грн, что соответствовало $84 тысяч по тогдашнему курсу.

В 20 лет прокурор докупил гараж на Героев Сталинграда. В декларации указал цену 64 тысячи грн. Сейчас такие гаражи стоят в 10 раз больше.

Прокурор Михайлик только в прошлом году закончил вуз и уже на конец 2015 года имел наличными $40 тыс. А рыночная стоимость задекларированного имущества прокурора, по подсчетам "Наших грошей", может составить примерно $500 тысяч.

Отец Михайлика генерал-майор Александр Михайлик с 2010 по 2014 руководил милицией Черниговщины. Мать Елена Михайлик ранее возглавляла управление обслуживания налогоплательщиков ГУ Миндоходов в Черниговской области. В прошлом году зарегистрировалась физическим лицом-предпринимателем, занимается розничной торговлей.

Отец молодого прокурора родом из Луганской области. Владеет 20 сотками в селе Раивка на Луганщине, которое сейчас контролируется террористами.

На земле Михайлика расположен большой особняк с хозяйственными сооружениями и выходом к реке Северский Донец. Документы на часть земли Михайлик-старший получил, будучи в должности заместителем начальника черниговской милиции.

Прокурор Михайлик в прошлом году купил Toyota Camry 2013 года. Стоимость на подержанных авто этой модели составляет более $20 тыс. Еще зарегистрировал катер Buster XXL 2012 г. в., приобретенный в том же году. В заявлении прокурор указывает покупную цену в 125 тыс. грн, однако на вторичном рынке даже старые модели стоят значительно дороже. Например, катер 2009 года сегодня оценивают в полмиллиона гривен.

На 67-летнюю бабушку Любовь Михайлик записан Porsche Cayenne 2013 года выпуска, который бабушка купила в 2014 году. Сейчас цена таких машин достигает $65 тыс. На мать прокурора Елену Михайлик записан Lexus RX 350 2012 года, который сейчас может стоить $46 тыс. Купила машину женщина в 2015 году.

Бабушка прокурора Михайлика работала заведующим пекарни, а ее муж Григорий Степанович был водителем.

Мать Елена Михайлик является собственником ряда объектов недвижимости в Чернигове. Квартиру площадью 101 квадрат, два машиноместа и нежилое помещение на 9 кв м женщина зарегистрировала на себя перед Майданом. А в марте этого года докупила два 58-метровые черниговские магазинные помещения вместе с Татьяной Силкиной.