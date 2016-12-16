На Львовщине пьяный судья заснул за рулем

В четверг около 17:00 в городе Стрый Львовской области пьяный судья заснул в машине, которую он остановил перед светофором.

Об этом сообщает областная полиция в Facebook.

Согласно сообщению, за этим автомобилем на светофоре остановилась патрульная машина полиции, а когда загорелся зеленый свет, водитель не тронулся. Подойдя к машине, полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и обнаружили, что водитель спит.

"Инспекторы долгое время не могли привести в чувство водителя, он не хотел открывать глаза. Водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время проверки документов он предъявил, кроме водительского, еще и удостоверение судьи с истекшим сроком действия. Оказалось, что он является судьей без полномочий местного суда", – сказано в сообщении.

Полиция добавила, что от проверки на опьянение водитель отказался. На него оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.