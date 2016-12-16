Обвиняемых по "делу 2 мая" в Одессе оставили под арестом

Малиновский райсуд Одессы продлил еще на 60 суток срок пребывания под стражей пятерым обвиняемым по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Согласно решению суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский останутся под стражей как минимум до 14 февраля 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

Однако суд опять не смог рассмотреть дело по сути в связи с отсутствием одного из обвиняемых Сергея Рудыка, который отсутствовал и на ряде предыдущих заседаний.

Ранее в пятницу неизвестные "повесили" чучело судьи с табличкой "Он отпускал сепаратистов" на фонаре перед зданием Малиновского райсуда Одессы, где рассматривалось дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

Как известно, в начале декабря коллегия судей Малиновского райсуда Одессы изменилась, суд принял решение начать рассмотрение дела сначала.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.