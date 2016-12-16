Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацполиция заключила договор на закупку автомобилей Mitsubishi на миллиард

Пятница, 16 декабря 2016, 20:48

Нацполиция заключила договор о закупке 635 автомобилей на сумму 959 441 686,65 гривен.

Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно информации, полицейские приобрели автомобили специализированного назначения с гибридной силовой установкой "Mitsubishi Outlander PHEV".

Соглашение было заключено 16 декабря с ООО "НИКО ДИАМАНТ".

Ранее сообщалось, что деньги, которые Украина получит по Киотскому протоколу, направят для покупки новых гибридных машин для полиции.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров "Народного фронта", завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: