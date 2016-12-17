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Сутки в АТО: Боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов.

Суббота, 17 декабря 2016, 05:52

16 декабря боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов, за сутки они открывали огонь 52 раза.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 152-мм артиллерии сепаратисты обстреливали Талаковку, а из 122-мм - Широкино, Красногоровку, Лебединский и Водяное.

Талаковка, Красногоровка, Широкино и Водяное также попали под огонь из минометов. По Марьинке, Гнутово, Новотроицкому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по Широкино стреляла БМП, а по Красногоровке бил снайпер.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Попасную, Новоалександровку, Станицу Луганскую и Нижнетеплое.

На Донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии было обстреляно Невельское. Под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции вблизи Авдеевки и Луганского.

Темы: АТОДонбасс
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