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Обама: ответственность за Алеппо лежит на режиме Асада, России и Иране

Суббота, 17 декабря 2016, 11:16

Президент США Барак Обама подчеркивает, что за кровь и насилие в сирийском городе Алеппо ответственны режим президента Сирии Башара аль-Асада и его союзники - Россия и Иран.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой осуществлялась на сайте президента США.

Обама заявил, что Соединенные Штаты годами работали над тем, чтобы остановить гражданскую войну в Сирии и облегчить страдания людей.

"Это была одна из самых сложных проблем, с которой я имел дело на посту президента", - сказал он.

"Мир объединен ужасом жестокого нападения сирийского режима и его российских и иранских союзников на город Алеппо. Мы видели умышленную стратегию окружения, осады и мор голодом гражданских людей. Мы видели безжалостные нападения на гуманитарных работников и медицинский персонал, а целые районы превращались в руины и пыль. Оттуда продолжают поступать сообщения о казни гражданских. Это все ужасные нарушения международного права", - подчеркнул Обама.

"Ответственность за эту дерзость лежит только на одной стороне - режиме Асада с его союзниками-Россией и Ираном. И эта кровь, и эти зверства - на их руках", - заявил Обама.

По его словам, всем известно, что нужно сделать. В частности, речь идет о беспристрастной международной наблюдательной силе в Алеппо, которая может надлежащим образом способствовать координации в эвакуации гражданского населения через безопасные коридоры.

Также Обама подчеркнул необходимость обеспечения полного доступа в город гуманитарных организаций. В то же время президент США подчеркнул, что нужно установить полномасштабный режим прекращения огня, который станет основой скорее для политического, а не военного урегулирования.

УНИАН

Детальнее о ситуации в Алеппо читайте в материале "Падение Алеппо"

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Темы: Сирия
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