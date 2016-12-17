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Достигнуто новое соглашение об эвакуации гражданских из Алеппо

Суббота, 17 декабря 2016, 12:09

Новое соглашение, связанное с эвакуацией гражданского населения из восточной части сирийского города Алеппо, было достигнуто в субботу.

Как сообщает Reuters, один из лидеров сирийских оппозиционеров Фарук Абу-Бакр заявил, что в ходе операции будут эвакуированы жители двух шиитских населенных пунктов - Фуа и Кефрайя, находящихся под контролем оппозиции в провинции Идлиб.

Также эвакуация пройдет из городов Мадая и Забадани, которые заблокированы проправительственными силами.

"Такая договоренность позволит полностью эвакуировать жителей удерживаемых повстанцами районов Алеппо", - сказал он.

Более точной информации о деталях достигнутого соглашения пока не приводится.

Как сообщалось, 16 декабря эвакуация людей из восточной части Алеппо была приостановлена из-за новых взрывов в городе.

УНИАН

Темы: Сирия
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