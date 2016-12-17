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В Польше протесты оппозиции: демонстранты пришли к Президентскому дворцу

Суббота, 17 декабря 2016, 13:27
В Польше протесты оппозиции: демонстранты пришли к Президентскому дворцу

Ночные протесты под Сеймом Польши продолжились и утром, ближе к полудню демонстранты прошли маршем к Президентскому дворцу.

Об этом сообщает TVN24.

Стоит отметить, что ранее протесты под Президентским плацем в Варшаве были анонсированы на воскресенье.

В демонстрации принимают участие сторонники оппозиции и "Комитета защиты демократии", который уже неоднократно был организатором антиправительственных протестов в Польше.

Сообщается о мирном ходе протестов, хотя власть и свозит в Варшаву полтысячи полицейских для поддержания порядка на акциях оппозиции и на воскресном футбольном матче.

 

"16 декабря была совершена попытка уничтожить демократию в Польше. Мы им это не позволим и защитим демократию", - заявила глава партии "Твое Движение" Барбара Новацкая.

"Вчера правящее большинство заменило Сейм на офис одной партии. Мы не согласны на такие методы", - заявил лидер "Комитета защиты демократии" Матеуш Кийовский.

Протестующие скандируют лозунги "Защитим демократию", "Свобода, равенство, демократия", выкрикивают призывы к президенту Анджею Дуде не подписывать закон об общественных собраниях. Также протестующие высказываются за свободу СМИ и доступ к информации.

 

Отмечается, что подобная акция проходит и в Кракове. К протестам могут присоединиться и другие польские города.

Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.

В ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Глава МВД Польши Мариуш Блащак назвал события в Сейме попыткой незаконного захвата власти.

Темы: Польша
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