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Суд вернул Киеву 75 га земель ландшафтного заказника "Жуков остров"

Суббота, 17 декабря 2016, 14:10

Хозяйственный суд Киева вернул в коммунальную собственность 75 га земель, расположенных в Голосеевском районе столицы на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко 17 декабря.

По его словам, земли с грубым нарушением требований действующего законодательства были переданы в 2007 году так обслуживающему кооперативу "Котмист".

"Дело рассматривалось судами неоднократно. Последним решением Хозяйственного суда Киева от 15 декабря 2016 года подтверждена правомерность требований прокурора, признаны недействительными указанное решение Киевского горсовета, госакты на землю и отсутствие у указанного кооператива и последующих приобретателей права собственности на эти земельные участки", - отметил Луценко.

Он добавил, что прокуратура Киева работает над криминальной ответственностью причастных должностных лиц.

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Темы: прокуратураКиевземляЛуценко
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