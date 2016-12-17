Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесский горсовет не считает действующими решения о переименовании улиц

Суббота, 17 декабря 2016, 14:15

Одесская власть не считает действующими решения, принятые участниками общественных слушаний, инициированных ею 16 декабря в админздании Приморской администрации Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета, пишет "Укринформ".

"Общественные слушания по обсуждению проекта решения Одесского городского совета "О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 9 ноября 2005 года № 4858-IV "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории города Одессы", не состоялись", - говорится в сообщении.

Мотивируя свою позицию, в мэрии заявили: "Многие из участников слушаний после внезапной драки в зале покинули слушания. Оставшиеся в зале с голоса и без соблюдения процедуры общественных слушаний рассмотрели вопросы, которые не заявлены в повестке дня и не является предметом данных слушаний".

В свою очередь, один из участников слушаний - одесский юрист Артем Карташов считает, что местные власти пытаются противоправно протянуть через общественные слушания решение об обратном переименовании улиц, которые были изменены в мае распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации №303-А "О переименовании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области", в соответствии с требованиями закона о декоммунизации.

"Городской совет прямо говорит, что не признает это распоряжение, хотя оно, согласно нормам законодательства, является действующим. Вопреки этому, власть пытается вернуть некоторые коммунистические названия топонимов, что противоречит законодательству, заменить названия в честь борцов за независимость Украины, в том числе погибших при обороне Одессы в мае 2014 года", - сказал он.

Вместе с тем, член историко-топонимической комиссии горсовета Степан Желясков не стал скрывать, что вообще против переименований улиц, осуществленных на основании закона о декоммунизации.

Впрочем, как добавил чиновник в комментарии Укринформу, "в отведенные законодательством сроки для выполнения закона о декоммунизации, члены историко-топонимической комиссии тоже предлагали руководству Одесской мэрии ряд рекомендаций относительно переименования топонимов, которые являются символами тоталитаризма, однако на рассмотрение сессии горсовета они почему-то не были внесены".

Как отмечает "Укринформ", присутствующие на слушаниях журналисты отмечают, что общественное мероприятие состоялось, но не прошло по сценарию, который пыталась навязать одна из чиновниц горсовета.

Члены территориальной общины зарегистрировались, большинством голосов избрали другого председательствующего - одессита Павла Кириленко, трех членов счетной комиссии и секретаря общественных слушаний.

После того, как участникам слушаний было предложено высказаться и проголосовать в поддержку или против переименований топонимов, осуществленных в мае по распоряжению председателя ОГА, большинство присутствующих подняли выданные организаторами слушаний карточки "за". Счетная комиссия подсчитала: 92 участника слушаний проголосовали за то, чтобы оставить в силе переименованные названия улиц, а 29 участников слушаний проголосовали против.

Как сообщалось, перед общественными слушаниями произошла потасовка между активистами проукраинских организаций и правоохранительных органов, которые не допускали некоторых жителей города к админзданию. К обеспечению охраны порядка были привлечены не только бойцы Нацгвардии, прибывшие на автобусах и бронетранспортере, но и спецназовцы МВД (бывшие "беркутовцы") и "Одесской муниципальной охраны", которые применяли против одесситов слезоточивый газ и дубинки.

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Одесса
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: