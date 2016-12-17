Одесский горсовет не считает действующими решения о переименовании улиц

Одесская власть не считает действующими решения, принятые участниками общественных слушаний, инициированных ею 16 декабря в админздании Приморской администрации Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета, пишет "Укринформ".

"Общественные слушания по обсуждению проекта решения Одесского городского совета "О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 9 ноября 2005 года № 4858-IV "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории города Одессы", не состоялись", - говорится в сообщении.

Мотивируя свою позицию, в мэрии заявили: "Многие из участников слушаний после внезапной драки в зале покинули слушания. Оставшиеся в зале с голоса и без соблюдения процедуры общественных слушаний рассмотрели вопросы, которые не заявлены в повестке дня и не является предметом данных слушаний".

В свою очередь, один из участников слушаний - одесский юрист Артем Карташов считает, что местные власти пытаются противоправно протянуть через общественные слушания решение об обратном переименовании улиц, которые были изменены в мае распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации №303-А "О переименовании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области", в соответствии с требованиями закона о декоммунизации.

"Городской совет прямо говорит, что не признает это распоряжение, хотя оно, согласно нормам законодательства, является действующим. Вопреки этому, власть пытается вернуть некоторые коммунистические названия топонимов, что противоречит законодательству, заменить названия в честь борцов за независимость Украины, в том числе погибших при обороне Одессы в мае 2014 года", - сказал он.

Вместе с тем, член историко-топонимической комиссии горсовета Степан Желясков не стал скрывать, что вообще против переименований улиц, осуществленных на основании закона о декоммунизации.

Впрочем, как добавил чиновник в комментарии Укринформу, "в отведенные законодательством сроки для выполнения закона о декоммунизации, члены историко-топонимической комиссии тоже предлагали руководству Одесской мэрии ряд рекомендаций относительно переименования топонимов, которые являются символами тоталитаризма, однако на рассмотрение сессии горсовета они почему-то не были внесены".

Как отмечает "Укринформ", присутствующие на слушаниях журналисты отмечают, что общественное мероприятие состоялось, но не прошло по сценарию, который пыталась навязать одна из чиновниц горсовета.

Члены территориальной общины зарегистрировались, большинством голосов избрали другого председательствующего - одессита Павла Кириленко, трех членов счетной комиссии и секретаря общественных слушаний.

После того, как участникам слушаний было предложено высказаться и проголосовать в поддержку или против переименований топонимов, осуществленных в мае по распоряжению председателя ОГА, большинство присутствующих подняли выданные организаторами слушаний карточки "за". Счетная комиссия подсчитала: 92 участника слушаний проголосовали за то, чтобы оставить в силе переименованные названия улиц, а 29 участников слушаний проголосовали против.

Как сообщалось, перед общественными слушаниями произошла потасовка между активистами проукраинских организаций и правоохранительных органов, которые не допускали некоторых жителей города к админзданию. К обеспечению охраны порядка были привлечены не только бойцы Нацгвардии, прибывшие на автобусах и бронетранспортере, но и спецназовцы МВД (бывшие "беркутовцы") и "Одесской муниципальной охраны", которые применяли против одесситов слезоточивый газ и дубинки.