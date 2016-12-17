Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай вернет Штатам "похищенный" подводный беспилотник

Суббота, 17 декабря 2016, 19:04

Министерство обороны Китая вернет власти США подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Bowditch.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства КНР, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как известно, беспилотник оказался у китайских ВМС 15 декабря, инцидент произошел в Южно-Китайском море, где USNS Bowditch проводил исследования.

В КНР заявили, что военные с китайского корабля заметили неопознанный подводный объект и решили поднять его, чтобы предотвратить опасную ситуацию. 

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук призвал Китай немедленно вернуть беспилотный подводный аппарат, а новоизбранный президент США Дональд Трамп возмутился "похищением" техники.

Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: