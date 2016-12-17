Китай вернет Штатам "похищенный" подводный беспилотник

Министерство обороны Китая вернет власти США подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Bowditch.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства КНР, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как известно, беспилотник оказался у китайских ВМС 15 декабря, инцидент произошел в Южно-Китайском море, где USNS Bowditch проводил исследования.

В КНР заявили, что военные с китайского корабля заметили неопознанный подводный объект и решили поднять его, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук призвал Китай немедленно вернуть беспилотный подводный аппарат, а новоизбранный президент США Дональд Трамп возмутился "похищением" техники.