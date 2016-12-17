Саакашвили заявил об "отмывании" на закупках для армии. "Укроборонпром" ответил

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил об отмывании средств при закупке комплектующих для военной техники. В "Укроборонпроме" заявили, что цена была определена путем конкурсного отбора коммерческих предложений.

В частности, согласно заявлениям Саакашвили, для БТР-80 при закупке двигателей было "отмыто" 4,6 млн. грн, а на всех закупках вооружения за год -2,9 млрд. грн.

"Двигатели, купленные через Ширина Набиева, гражданина Германии, продали украинской армии в 2.5 раза дороже их стоимости", - заявил экс-глава Одесской ОГА и отметил, что продавцом стало предприятие SRL "Auto Present" (Молдова).

Как заявили в свою очередь в "Укроборонпроме", закупка указанных двигателей "была вызвана острой потребностью в них Вооруженных Сил Украины для поддержания боеспособности войск".

"В связи с блокированием страной-агрессором закупок критических товаров для наших военных, их поставки были осуществлены из третьих стран в соответствии с установленным порядком отечественного экспортного контроля и международных обязательств Украины", - добавили в компании.

"Цена, которой оперирует Саакашвили в заявлении, действительна для двигателей гражданского назначения, в то время как ДГЗИФ "Укринмаш" закупал модифицированные военные двигатели, которые, соответственно, являются более дорогими, а также платил ввозную пошлину и НДС в размере 25% и другие логистические расходы . Эта цена была определена путем конкурсного отбора коммерческих предложений и была признана заказчиком, как оптимальная", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

В компании также призвали Саакашвили опровергнуть заявления о возможной причастности предприятия к коррупции.

Украинская правда