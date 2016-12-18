Туск призвал правительство Польши уважать конституцию

Председатель Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польское правительство уважать демократические права и конституцию.

Об этом пишет DW.com.

"После событий вчерашнего вечера я ожидаю от тех, кому принадлежит настоящая власть в нашей стране, уважения к народу и конституционным принципам и ценностям", - заявил Туск выступая во Вроцлаве.

Туск также поблагодарил оппозиционных демонстрантов, на протяжении месяцев выступавших "за европейские стандарты демократии". "Если людям перекрывают доступ к информации или предлагают одностороннюю модель событий, демократия становится столь же невыносимой, как и диктатура", - подчеркнул Туск, комментируя планы правительства Польши ввести ограничения на парламентскую работу журналистов.

Ранее в тот же день глава МВД Польши Мариуш Блащак в эфире польской радиостанции RMF FM обвинил оппозицию в "незаконной попытке захвата власти". В свою очередь, премьер-министр Польши Беата Шидло раскритиковала оппозицию.

Как известно, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Протесты, которые начались 16 декабря под Сеймом Польши, продолжаются и сегодня, ближе к полудню демонстранты прошли маршем к Президентскому дворцу.

Оппозиция приняла решение блокировать трибуну и президиум Сейма по меньшей мере до 20 декабря.