Оккупанты обстреляли Водяное и Невельское из тяжелой артиллерии

За прошедшие сутки боевики, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, осуществили 40 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении террористы вели огонь из минометов по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкиному. Водяное обстреляли из 152 и 122-миллиметровой артиллерии. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединский, Талаковку, Павлополь, Старогнатовку и Широкино. Из вооружения БМП - Водяное.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска вели огонь по Троицкому и Станице Луганской. Новозвановку обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении по Невельскому огонь вела 122-миллиметровая артиллерия. Из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял Луганское, Авдеевку и Майорск.