Сутки зоне в АТО прошли без убитых и раненых

За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 10 вражеских обстрелов, один из которых с тяжелого вооружения. На Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в 3 случаях враг использовал тяжелое вооружение.

На Мариупольском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, 8 из них из тяжелого вооружения.

Мотузяник также сообщил, что в районе проведения АТО зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Украинская правда