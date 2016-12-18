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Выборы на Донбассе: на участке подрались журналисты из разных областей

Воскресенье, 18 декабря 2016, 12:56
Выборы на Донбассе: на участке подрались журналисты из разных областей
пресс-служба полиции Донецкой области

В городе Николаевка Славянского района Донецкой области, где проходят местные выборы, на избирательном участке возник конфликт между представителями изданий из разных областей Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, в полицию обратился мужчина, 1975 года рождения, с сообщением, что на избирательном участке ему пытался нанести телесные повреждения неизвестный.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, установила, что между заявителем и другим мужчиной возник конфликт, после чего пострадавший обратился в полицию.

В полиции отметили, что оба мужчины являются представителями изданий из разных областей Украины. По факту проводится проверка.

На другом участке в Николаевке в полицию обращались дважды. Так, член штаба наблюдателей сообщил, представители избирательной комиссии разносят избирательные урны по домам граждан, которые не могут прийти в участок, без участия наблюдателя.

Также прямо на участке к полицейскому обратились жители, которые пожелали остаться неизвестными, с сообщением, что жительница Краматорска предлагает деньги за голоса.

Проверкой на месте было установлено, что указанная женщина проводит социологический опрос.

Все обращения зарегистрированы. Проверки по этим фактам продолжаются.

В Николаевке действует 1 территориальная избирательная комиссия и 9 участковых комиссий. Здесь ожидается около 13 000 избирателей. Публичную безопасность круглосуточно обеспечивают более 40 сотрудников полиции.

Как известно, в воскресенье выборы проходят в 143 объединенных территориальных общинах (ОТГ) из 22 областей Украины. Они охватывают 1,9 тыс. населенных пунктов, где зарегистрировано более 1 млн. избирателей.

Украинская правда

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Темы: виборы
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