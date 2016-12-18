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Нунций Ватикана отслужил службу в оккупированном Луганске

Воскресенье, 18 декабря 2016, 13:09

Нунций Ватикана в Украине Клаудио Гуджеротти отслужил воскресную службу в луганском римо-католическом храме Рождества Пресвятой Девы Марии.

Об этом "Укринформу" сообщил настоятель храма Гжегож Рапа.

"Я очень счастлив, что за неделю до католического Рождества, и немного больше по календарю, по которому будут праздновать впоследствии греко-католики, я имею возможность быть вместе с вами. Папа отправил меня сюда с такими словами: "Скажи им, что я с ними, скажи это громко. Скажи им, что я о них не забываю, я каждый день молюсь, чтобы эта война закончилась", - пересказал речь нунция Рапа.

Вместе с нунцием службу вел епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви Ян Собило.

В конце службы прихожане поблагодарили посла за визит, а также вручили гостю сувенирную зажигалку в виде мушкета и полотенце с изображением голубей мира, "как отражение сегодняшних атрибутов Луганской области".

"Укринформ" сообщает также, что во время разговора с ксендзом проходила встреча Клаудио Гуджеротти и Яна Собило с руководителями Луганской епархии УПЦ Московского патриархата.

Темы: церковьЛуганск
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