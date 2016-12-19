Защита подозреваемого в шпионаже Безъязыкова обжаловала арест

Защита подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова обжаловала его арест.

Об этом "Українським новинам" сообщил адвокат Олег Юрченко.

При этом он отметил, что дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Безъязыкова до 8 февраля 2017 года.

Как известно, сотрудники Службы безопасности Украины задержали полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, освобожденного в июле из плена боевиков, по подозрению в шпионской деятельности.