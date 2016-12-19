Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защита подозреваемого в шпионаже Безъязыкова обжаловала арест

Понедельник, 19 декабря 2016, 14:45

Защита подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова обжаловала его арест.

Об этом "Українським новинам" сообщил адвокат Олег Юрченко.

При этом он отметил, что дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Безъязыкова до 8 февраля 2017 года.

Как известно, сотрудники Службы безопасности Украины задержали полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, освобожденного в июле из плена боевиков, по подозрению в шпионской деятельности.

Темы: СБУшпионажсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: