Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ИГИЛ взяла ответственность за смерти на берлинской ярмарке

Понедельник, 19 декабря 2016, 23:40
ИГИЛ взяла ответственность за смерти на берлинской ярмарке

ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.

Об этом пишется на Twitter The Washington Times.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за роковую атаку на берлинскую рождественскую ярмарку",- пишет издание.

Напомним, вечером 19 декабря в берлинском районе Шарлоттенбург грузовик въехал в толпу людей, которые отдыхали на рождественской ярмарке.

По меньшей мере девять человек погибли, более 50 получили ранения. Водитель транспортного средства скрылся.

Впоследствии владелец польской компании, которой принадлежит это авто заявил, что за рулем грузовика был не штатный водитель, а посторонний человек.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Германия
Германия против поставок Украине кассетных боеприпасов - глава МИД
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
00:20
Немецкая оппозиция хочет вынести на голосование передачу ракет Taurus Украине
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: