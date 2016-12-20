Сербия приобретет 4 российских истребителя

Сербия будет покупать российские самолеты несмотря на опасения, что это может привести к напряжению на Балканах на фоне попыток Москвы заблокировать интеграцию стран из этого региона в евроатлантические структуры.

Об этом пишет Радио Свобода.

19 декабря премьер-министр Сербии Вучич заявил, что на этой неделе поедет в Москву для подписания соглашения о приобретении четырех истребителей МиГ-29.

"Они необходимы для защиты нашей свободы и суверенитета", - подчеркнул Вучич.

Несмотря на стремление вступить в Евросоюз, Сербия продолжает сближение с Россией.

Напряжение на Балканах усилилось на фоне стремления Черногории вступить в НАТО.

В НАТО предоставили приглашение Скопье на участие в членстве в декабре 2015 года. Процесс ратификации членства Черногории в НАТО должен быть завершен к весне 2017 года.

В октябре в Черногории арестовали 21 подозреваемого, среди которых двое россиян и трое сербов, по подозрению в попытке спровоцировать переворот, чтобы исключить избрание власти, которая поддерживает членство страны в НАТО.