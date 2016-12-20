В Харькове горел бывший "Кожзавод": есть жертвы
В Харькове на территории бывшего "Кожзавода" произошел пожар, в результате которого, как минимум, два человека погибли.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Отмечается, что в 7:57 в дежурную часть в Харьковской области поступило сразу несколько сообщений о пожаре, который произошел на территории бывшего "Кожзавод" на улице Шевченко, 327 в Харькове.
Пожар охватил складское одноэтажное металлическое здание одного из частных предприятий, в котором хранилась готовая продукция и сырье для изготовления хозяйственных товаров из пластика, резины и других полимеров. По словам заявителей, стало известно о широком распространении огня.
К месту вызова были направлены 8 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь ангар на площади 260 кв.м., а его крыша во многих местах была разрушена.
Пожар локализовали в 09:46, не допустив переброски огня на соседние здания.
Во время проведения работ по разбору конструкций крыши ангара были обнаружены тела двух человек.
Сейчас продолжается ликвидация имеющихся очагов горения.
Причина и ущерб устанавливаются.