В Госкомтелерадио обещают успешную реформу Общественного вещания

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко уверен, что нет причин для срыва реформы Общественного вещания.

Об этом он заявил во время заседания коллегии ведомства, сообщает "Укринформ".

"Мы провозгласили, что во второй декаде января будет полноценный старт Общественного. Сделали фантастическую работу за последнее время вместе с Фондом государственного имущества и коллективом Национальной телекомпании. У нас уже есть уставный капитал – 2,544 млрд грн. Мы идем в рамках "дорожной карты", – сказал он.

По словам Наливайко, устав прошел необходимые согласования и сейчас находится в Министерстве юстиции. Он уверен, что Кабмин согласует его в этом году.

В то же время, по его словам, есть определенные вызовы на переходный период – от времени, как зарегистрируется в второй декаде января ПАО НОТУ, и к тому времени, как Наблюдательный совет уже определит и выберет будущее правление.

"Думаю, что этот период продлится примерно три месяца. Есть определенные текущие проблемы, связанные с корпоратизацией, регистрацией юридического лица. Но мы не видим каких-либо причин, которые могут в целом сорвать эту реформу", – сказал он.

"Я абсолютно уверен, что Наблюдательный совет, который за это время уже стал профессиональным, потихоньку груз ответственности с наших плеч берет на свои плечи, совершенно логично сможет с января работать", – добавил председатель Госкомтелерадио.

Наливайко также заявил, что много проблем на пути реформ возникло из-за проведения Евровидения, поскольку надо было одновременно осуществлять два крупных проекта.

Как известно, в начале ноября Зураб Аласания подал в отставку с поста главы Национальной телекомпании Украины. Он резко раскритиковал власть, утверждая что она заблокировала финансирование необходимых реформ. Также он заявлял о сильной коррупции в этой сфере.