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За 9 месяцев "Нафтогаз" получил более 25 миллиардов чистой прибыли

Вторник, 20 декабря 2016, 15:45

По результатам 9 месяцев 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд грн, что не учитывает расходов на начисление резерва сомнительных долгов в сумме 1,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НАК.

Как отмечается, при условии начисления резерва сомнительных долгов чистая прибыль "Нафтогаза" за 9 месяцев 2016 составил бы 2,39 млрд грн.

 


 
Чистая прибыль компании сформирована за счет прибыли от:

- сегмента "Транзит природного газа" на 78%;

- сегмента "Оптовая торговля природным газом" на 18%;

- других доходов на 4%.

"Результаты реформирования рынка природного газа позволили "Нафтогазу" впервые за много лет не осуществлять покрытие убытков от реализации газа доходами от транзита", - говорится в сообщении.

 

За 9 месяцев 2016 платежи "Нафтогаза" как отдельного юридического лица в бюджет составили 11,3 млрд грн, при этом впервые за последние 6 лет компания не получала бюджетного финансирования, тогда как за 9 месяцев 2015 года "Нафтогаз" получил из бюджета на 17 млрд грн больше, чем заплатил налогов.

Как известно, 30 ноября Кабмин утвердил финансовые планы НАК "Нафтогаз" (как отдельного юридического лица) и государственной газодобывающей компании "Укргазвыдобування" на 2016 год.

Экономическая правда

Темы: Нефтегазбюджет
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